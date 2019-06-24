Владимирстат опубликовал информацию о социально-экономическом положении региона

Владимирстат опубликовал информацию о социально-экономическом положении регионаВладимирстат обнародовал данные о социально-экономическом положении Владимирской области за январь-май 2019 года.По информации ведомства, в обрабатывающих отраслях области по сравнению с прошлым годом оборот продукции вырос на 6% и составил почти 170 миллиардов рублей. Выросла и добыча полезных ископаемых (рост – 26%, прибыль – 1,7 миллиарда рублей).За первые 5 месяцев во Владимирской области почти на 74% вырос оборот в производстве одежды (1,6 миллиарда рублей), на 52,7% – в производстве бумаги и бумажных изделий (1,3 миллиарда), на 50% – в производстве транспортных средств и оборудования (2,6 миллиарда). Рост оборота продукции отмечают также в производстве текстильных, резиновых и пластмассовых изделий, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, неметаллической минеральной продукции.Наиболее прибыльным направлением стало производство пищевых продуктов, на его долю приходится 56,8 миллиарда рублей. На производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) за 5 месяцев этого года заработали 18,2 миллиарда рублей. В пятёрку прибыльных также вошли производство неметаллической минеральной продукции (стройматериалов, камня и так далее) – 13,35 миллиарда, электроборудования – 11,5 миллиарда, резиновых и пластмассовых изделий – 11,4 миллиарда рублей.