Нашествие крыс вынудило королеву Великобритании уехать из Букингемского дворца. Елизавета II в ужасе покинула резиденцию.

Нашествие крыс вынудило королеву Великобритании уехать из Букингемскогодворца. Елизавета II в ужасе покинула резиденцию.Животных заметили на кухне. После этого в Букингемскомдворце проведут комплекс дезинсекционных мероприятий.Подданные Елизаветы II уже ужесточают борьбу с грызунами и проводят сериюинструктажей для всех обитателей резиденции, сообщаетгазета The Sun. Примечательно, что крысы и мыши – популярная проблемадля жителей британской столицы, особенно тех, кто живет в старых домах.В прошлом году Великобританию заполонили новости о том, чтострана находится под угрозой распространения крыс-мутантов, которые сталиневосприимчивы к яду, которым их пытались травить. Новые особи по размеру схожис обычными кошками.Ранее сообщалось, что планировали "выселить" в 2025году в связи с ремонтом резиденции. Отметим, что Букингемский дворец заложен в1703 году.К слову, крысы – проблема не только страны, возглавляемой. Так, летом2018 года жители шведского города Сундсвалль пожаловались на нашествие крыс,которые, как утверждали очевидцы, достигали размеров кошек. Горожанамрекомендовали держать двери и окна закрытыми, а школьников не выпускать изпомещений во время перемен.