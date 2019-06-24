Нашествие крыс вынудило королеву Великобритании уехать из Букингемского
дворца. Елизавета II в ужасе покинула резиденцию.
Нашествие крыс вынудило королеву Великобритании уехать из Букингемского
дворца. Елизавета II в ужасе покинула резиденцию.
Животных заметили на кухне. После этого в Букингемском
дворце проведут комплекс дезинсекционных мероприятий.
Подданные Елизаветы II уже ужесточают борьбу с грызунами и проводят серию
инструктажей для всех обитателей резиденции, сообщает
газета The Sun. Примечательно, что крысы и мыши – популярная проблема
для жителей британской столицы, особенно тех, кто живет в старых домах.
В прошлом году Великобританию заполонили новости о том, что
страна находится под угрозой распространения крыс-мутантов, которые стали
невосприимчивы к яду, которым их пытались травить. Новые особи по размеру схожи
с обычными кошками.
Ранее сообщалось, что планировали "выселить" в 2025
году в связи с ремонтом резиденции. Отметим, что Букингемский дворец заложен в
1703 году.
К слову, крысы – проблема не только страны, возглавляемой
. Так, летом
2018 года жители шведского города Сундсвалль пожаловались на нашествие крыс,
которые, как утверждали очевидцы, достигали размеров кошек. Горожанам
рекомендовали держать двери и окна закрытыми, а школьников не выпускать из
помещений во время перемен.