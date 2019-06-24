Олигарх Владимир Плахотнюк, сбежавший из Молдавии, ушел в отставку с поста председателя Демократической партии. При этом он останется депутатом, так как это решение необходимо обсуждать с избирателями.

Олигарх Владимир Плахотнюк, сбежавший из Молдавии, ушел в отставку с поста председателя Демократической партии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook."Демократическая партия осуществила мирную передачу власти в Молдавии, без того, чтобы подвергать рискам граждан страны", — написал он.Кроме того, он завил, что Демпартия не согласна с тем, как была создана новая правящая коалиция, но считает, что "политические разногласия не следует преодолевать путем дестабилизации страны".При этом Плахотнюк сообщил, что останется депутатом парламента, так как "это решение необходимо обсуждать с избирателями".14 июня сразу после объявления Демократической партии о переходе в оппозицию Владимир Плахотнюк и его ближайшее окружение покинули Молдавию, напоминает "Интерфакс". Бывший вице-спикер парламента Андриан Канду заявил, что он виделся с Плахотнюком в Лондоне, где он "занимается проблемами обеспечения своей безопасности и безопасности членов семьи".Плахотнюк — один из богатейших бизнесменов Молдавии, уточняет РИА Новости. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. Также следствие установило, в 2013-2014 годах Плахотнюк и его сообщник Вячеслав Платон вывели за пределы России более 37 миллиардов рублей.