Украинская делегация устроила настоящую истерику, стоило депутатам ПАСЕ всерьез задуматься о возможности возвращения российских представителей. Для Киева это, судя по всему, стало чувствительным ударом.

Украинская делегация устроила настоящую истерику, стоило депутатам ПАСЕ всерьез задуматься о возможности возвращения российских представителей. Для Киева это, судя по всему, стало чувствительным ударом.То, что на любом международном мероприятии, куда приглашена украинская сторона, представители России будут сталкиваться с неким противодействием, для многих экспертов уже давно не секрет. Однако та истерика, которую закатила делегация Украины в ПАСЕ, стала удивлением даже для них.Все началось с того, что на входе всем посетителям здания вручили буклет "Главные лица российской пропаганды" с фотографиями Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой, Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева. На обратной стороне листовки содержалось перечисление мировых проблем, вина за которые якобы лежит на России.Однако этот "документ" на европейских депутатов особого впечатления не произвел. Тогда глава украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко разразилась с обвинениями на своей странице в Facebook. В частности, председателя ассамблеи Лилиан Мори Паскье она обвинили в поддержке России.Словно этого мало для дипломатического скандала, Геращенко потребовала отстранить чиновника от ведения сессии. Сама президент ПАСЕ на эти выпады никак не отреагировала.Тогда неутомимые украинцы решили зайти с другого бока и внесли в резолюцию о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы 226 поправок, о чем похвастался на своей странице в Facebook заместитель главы делегации Георгий Логвинский. Обычно к документу подается порядка трех – четырех десятков правок. Сотни предлагаемых изменений показывают скорее невозможность их инициаторов держать себя в руках.Не обошлось и без скандальных выходок в духе заседаний Верховной рады. Напомним, когда заседает украинский парламент, дело может закончиться дракой. В ПАСЕ до рукоприкладства не дошло, однако нардеп Алексей Гончаренко попытался сорвать выступление сербского депутата Александра Шешеля, заговорившего на русском языке, передает РБК. В итоге украинец получил замечание, а серб закончил свою речь."Нам нужно единство в Европе. Россия – крупнейшая страна в Европе, в мире, ей нужно быть здесь", – цитирует РИА Новости Шешеля. Он обратил внимание, что в стенах ПАСЕ проводится масштабная антироссийская кампания."Некоторые европейские страны, в том числе Великобритания, Украина, Польша, Грузия, смотрят на Россию, как на врага", – заметил парламентарий. Он напомнил, что дискриминация российской делегации в ПАСЕ началась после воссоединения России и Крыма. Однако крымчане сами выбрали для себя такую судьбу. Причем сделали они это не просто так, а потому что "не хотели быть сожженными, как другие", уверен Шешель.Украинская делегация пыталась перенести голосование по проекту резолюции о приглашении России на июньскую сессию на другой день, однако потерпела в этом поражение. Также парламентарии пытались изменить регламент другими способами – поменять местами доклады или перенести другие голосования. Отмечается, что хотя основная роль в этой антироссийской провокации была отведена Украине, с похожей позицией выступали и британские делегаты.Постоянный неудачи заставили украинцев устроить настоящий скандал. Присутствия духа и внешней невозмутимости не утратил, кажется, только Олег Ляшко. В разговоре с Ольгой Скабеевой он по ее настоянию перешел на русский язык, а в завершении разговора вернулся к украинскому и намекнул, что вопрос о возвращении России в ПАСЕ пока не решен окончательно и может быть пересмотрен.