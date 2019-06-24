Гражданин арендовал автомобиль, принадлежащий одной из каршеринговых компаний, и на некоторое время оставил его без присмотра, не завершая аренду, после чего обнаружил его пропажу...

Сотрудниками экипажа ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержан подозреваемый в угоне автотранспорта, принадлежащего каршеринговой компании.В результате патрулирования территории сотрудниками экипажа ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО на проспекте Андропова был замечен автомобиль марки «Хёндэ», водитель которого привлек внимание инспекторов. Стражи порядка приняли решение остановить данный автомобиль для проверки. Водитель, не выполнив законные требования полицейских об остановке, стал скрываться, но, не справившись с управлением, совершил ДТП, после чего был задержан. Им оказался 17-летний житель столицы.Позже в территориальный отдел полиции с заявлением об угоне обратился москвич. По словам заявителя, он через мобильное приложение арендовал автомобиль, принадлежащий одной из каршеринговых компаний, и на некоторое время оставил его без присмотра, не завершая аренду, после чего обнаружил его пропажу.По данному факту дознанием ОМВД России по району Нагатинский затон возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22