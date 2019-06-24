Пенсионерка рассказала, что на территории Измайловского лесопарка к ней подошел неизвестный и вырвал из рук сумку, в которой находились личные вещи потерпевшей, после чего скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское задержали 28-летнего приезжего по подозрению в ограблении пожилой женщины.В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 61-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что на территории Измайловского лесопарка к ней подошел неизвестный и вырвал из рук сумку, в которой находились личные вещи потерпевшей, после чего скрылся. Ущерб составил 12 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в городе Балашиха. Им оказался 28-летний приезжий мужчина.По данному факту дознанием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73