Мария Порошина опубликовала редкие снимки. Актрису, видимо,
мучает ностальгия – в Instagram появляются весьма откровенные фото стройной 20-летней девушки.
Мария Порошина опубликовала редкие снимки. Актрису, видимо,
мучает ностальгия – в Instagram появляются весьма откровенные фото стройной 20-летней девушки.
практически не изменилась, решили поклонники.
Восторженные комментарии появились под фотографиями, сделанными более 20 лет
назад. Под одним снимком актриса интересуется, как подписчики ее микроблога
провели выходные, – при этом сама артистка запечатлена на пляже, из одежды на
ней – только купальник и белые кроссовки.
Другое фото – черно-белый портрет. Один из восхищенных поклонников в комментарии под снимком назвал Марию "женщиной с большой
буквы". Сама же актриса подписала пост просто: "Юные годы".
45-летняя в начале года родила сына, которого
назвали Андреем. Это пятый ребенок актрисы, у нее четверо дочерей. Первую она
родила от популярного актера Гоши Куценко, с которым прожила пять лет.
Трех дочерей родила от актера Ильи Древнова. Их
брак продержался около десяти лет, но в итоге распался – артистка утверждала, что
супруг совсем не занимался семьей и домом. О том, кто отец долгожданного сына,
Порошина не распространяется, напоминает Teleprogramma.pro.