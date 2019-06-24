Мария Порошина опубликовала редкие снимки. Актрису, видимо, мучает ностальгия – в Instagram появляются весьма откровенные фото стройной 20-летней девушки.

Мария Порошина опубликовала редкие снимки. Актрису, видимо,мучает ностальгия – в Instagram появляются весьма откровенные фото стройной 20-летней девушки.практически не изменилась, решили поклонники.Восторженные комментарии появились под фотографиями, сделанными более 20 летназад. Под одним снимком актриса интересуется, как подписчики ее микроблогапровели выходные, – при этом сама артистка запечатлена на пляже, из одежды наней – только купальник и белые кроссовки.Другое фото – черно-белый портрет. Один из восхищенных поклонников в комментарии под снимком назвал Марию "женщиной с большойбуквы". Сама же актриса подписала пост просто: "Юные годы".45-летняя в начале года родила сына, которогоназвали Андреем. Это пятый ребенок актрисы, у нее четверо дочерей. Первую онародила от популярного актера Гоши Куценко, с которым прожила пять лет.Трех дочерей родила от актера Ильи Древнова. Ихбрак продержался около десяти лет, но в итоге распался – артистка утверждала, чтосупруг совсем не занимался семьей и домом. О том, кто отец долгожданного сына,Порошина не распространяется, напоминает Teleprogramma.pro.