Начало рабочей недели отметилось громкими заявлениями и странными выходками знаменитостей. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 июня 2019 года, вы узнаете из подборки Дни.ру.

Начало рабочей недели отметилось громкими заявлениями и странными выходками знаменитостей. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 июня 2019 года, вы узнаете из подборки "Дни.ру".Дмитрий Шепелев на протяжении нескольких лет находится в плохих отношениях с родными своей экс-возлюбленной Жанны Фриске. То и дело разгораются скандалы вокруг близких покойной певицы.Вэтом году вышло несколько передач, посвященных Жанне. Главным героем ток-шоу стал ее отец. Владимир Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев запрещает ему видится с внуком, которому уже исполнилось шесть лет. Более того, обвинил того в похищении 20 миллионов со счетов своей дочери.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 июня 2019 года, читайте в и специальных .