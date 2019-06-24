34-летняя порнозвезда поделилась в Stories на своей странице в Instagram откровенным роликом. Елена Беркова и Александр Путинцев позировали перед камерами обнаженными.

34-летняя порнозвезда поделилась в Stories на своей странице в Instagramоткровенным роликом. Елена Беркова и Александр Путинцев позировали перед камерами обнаженными.На видео пара лежит на шезлонгах возле водной гладиспиной вверх. В какой-то момент мужчина поворачивается к Елене Берковой, истановится ясно, что он ничем не стал прикрывать интимную часть тела.Отметим, что поклонников Елены Берковой вряд ли можночем-то смутить. На своей странице в Instagramпорноактриса публикует очень откровенные посты о сексуальной жизни. На нееподписаны 1,5 миллиона фолловеров.Напомним, в марте этогогода Елена Беркова объявила о том, что вскоре выходит замуж на 42-летнегобизнесмена Александра Путинцева. Но о том, состоялась ли свадьба между ними,официально пока неизвестно. Мужчина известен и как блогер, сыроед, коучпо зарабатыванию огромных денег, а также тренер личностного роста, мастерспорта международного класса по пауэрлифтингу, велосипедист, триатлет иальпинист.Как писали "Дни.ру", дляАлександра Путинцева брак с Еленой Берковой будет вторым, а вот Елена Беркова выходит замуж уже в шестой раз. Некоторое время назадона оформила развод с актером Андреем Стояновым.Порнокарьеру начала в конце 2003 году со студии, ориентированной на западного зрителя. Наибольшую известность на российском рынке получил фильм "Дом 2, или Как заняться любовью с " (2004, SP Company).