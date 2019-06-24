34-летняя порнозвезда поделилась в Stories на своей странице в Instagram
откровенным роликом. Елена Беркова и Александр Путинцев позировали перед камерами обнаженными.
34-летняя порнозвезда поделилась в Stories на своей странице в Instagram
откровенным роликом. Елена Беркова и Александр Путинцев позировали перед камерами обнаженными.
На видео пара лежит на шезлонгах возле водной глади
спиной вверх. В какой-то момент мужчина поворачивается к Елене Берковой, и
становится ясно, что он ничем не стал прикрывать интимную часть тела.
Отметим, что поклонников Елены Берковой вряд ли можно
чем-то смутить. На своей странице в Instagram
порноактриса публикует очень откровенные посты о сексуальной жизни. На нее
подписаны 1,5 миллиона фолловеров.
Напомним, в марте этого
года Елена Беркова объявила о том, что вскоре выходит замуж на 42-летнего
бизнесмена Александра Путинцева. Но о том, состоялась ли свадьба между ними,
официально пока неизвестно. Мужчина известен и как блогер, сыроед, коуч
по зарабатыванию огромных денег, а также тренер личностного роста, мастер
спорта международного класса по пауэрлифтингу, велосипедист, триатлет и
альпинист.
Как писали "Дни.ру", для
Александра Путинцева брак с Еленой Берковой будет вторым, а вот Елена Беркова выходит замуж уже в шестой раз. Некоторое время назад
она оформила развод с актером Андреем Стояновым.
Порнокарьеру начала в конце 2003 году со студии, ориентированной на западного зрителя. Наибольшую известность на российском рынке получил фильм "Дом 2, или Как заняться любовью с " (2004, SP Company).