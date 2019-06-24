34-летняя порнозвезда поделилась в Stories на своей странице в Instagram откровенным роликом. Елена Беркова и Александр Путинцев позировали перед камерами обнаженными.

34-летняя порнозвезда поделилась в Stories на своей странице в Instagramоткровенным роликом. Елена Беркова и Александр Путинцев позировали перед камерами обнаженными.На видео пара лежит на шезлонгах спинами вверх. В какой-то момент мужчина поворачивается к Елене Берковой, истановится ясно, что он ничем не прикрыл интимную часть тела.Отметим, что поклонников Берковой вряд ли можночем-то смутить. В Instagramпорноактриса публикует откровенные посты о сексуальной жизни. На нееподписаны 1,5 миллиона фолловеров.В марте этогогода Елена Беркова объявила о том, что выходит замуж за 42-летнегобизнесмена Александра Путинцева. Состоялась ли свадьба, пока не известно. Мужчина известен как блогер, сыроед, коучпо зарабатыванию огромных денег, тренер личностного роста, мастерспорта международного класса по пауэрлифтингу, велосипедист, триатлет иальпинист.Как писали "Дни.ру", для Путинцева брак с Берковой будет вторым, а вот она выходит замуж в шестой раз. Некоторое время назад порнозвезда оформила развод с актером Андреем Стояновым.Свою карьеру начала в конце 2003 года со студии, ориентированной на западного зрителя. Наибольшую известность на российском рынке получил фильм "Дом-2, или Как заняться любовью с " (2004, SP Company).