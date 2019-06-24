Которую неделю в богохранимой стране всех новостей важнее самочувствие Бари Алибасова, Сообщения о продюсере в поисковиках затмевают известия о Прямой линии Путина! Жадно ловилось все – основатель группы На-На впал в кому, врачи борются за его жизнь, у него пропал кот, ему будут ставить искусственный пищевод etc. Только все это очень похоже на дурной затянувшийся спектакль.

Которую неделю в богохранимой стране всех новостей важнее самочувствие Бари Алибасова, Сообщения о продюсере в поисковиках затмевают известия о "Прямой линии" Путина! Жадно ловилось все – основатель группы "На-На" впал в кому, врачи борются за его жизнь, у него пропал кот, ему будут ставить искусственный пищевод etc. Только все это очень похоже на дурной затянувшийся спектакль.В том, что Бари Алибасов, действительно, чем-то травился и попадал в реанимацию, есть серьезные основания сомневаться. Во-первых, очень уж разнились показания его жены, сына и близких – то он выпил стеклоочиститетель, то средство для промывки труб, то из бутылки, то из стакана.Но вы представляете себя, как выглядит и пахнет тот же "Крот"?! Резкий хлорный запах и вязкая, почти гелеобразная консистенция, никак не позволяют принять его за питьевой йогурт. Да и некому было в доме у Алибасова оставить на кухонном столе ядовитую бутылку – сын с ним не живет, жена Федосеева-Шушкина почти не встает с инвалидного кресла.Подозрение в том, что все это постановка усилилось после программы "Привет, Андрея", куда на съемки под музыку в инвалидном кресле привезли Алибасова. Он ковырял арбуз, падал с коляски, плевал в лицо Малахову, потом лез целоваться. Словом, паноптикум!Актриса Ирина Мирошниченко, которая, кажется, живет только бесконечным хождением по ток-шоу и которой, кажется, все равно, какой вздор и про кого нести в эфире, тут же включилась в игру: "Бари Каримович, вы меня узнаете? Вы меня узнаете?" Редакторы судачат, что она-де приезжая на съемки, всегда спрашивает, что ей надо делать, и отыгрывает роль безупречно. Мхатовская школа! Не бескорыстно, как правило, отыгрывает.Люди, которые видели весь этот фарс в эфире, плюются от возмущения. "Цирк уехал, клоуны остались. Куда мы катимся, почему нас держат за дебилов, показывая подобные шоу?", "Андрей. Малахов. Вы нормально себя чувствуете в последнее время? Про этого пожилого мужчину уже давно нет смысла серьезно говорить. А вот Ваше душевное здоровье меня беспокоит", "Страна дураков! Позорище!", "Что за бред? Одна постановка кругом", "Мне кажется, что на такое идут люди от своего слабоумия", "Прогнивший человек без самоуважения" – пишут шокированные зрители.К Андрею Малахову нет вопросов – он делает шоу, он гонится за рейтингом. А вот зачем все это Бари Алибасову? Его жена Лидия Федосеева-Шушкина недавно проговорилась: "Скоро будет 30 лет группе "На-На", 50 лет группе "Интеграл", вот Бари и хочет сделать "бомбовый", как сам говорит, концерт. Для этого нужны большие деньги, а их сейчас не очень-то дают". Зато за эфиры неплохо платят. Да и шумиха мощная в прессе! Подзабытая группа "На-На", сменившая не один состав, снова на слуху. Как пели в мюзикле "Призрак оперы": "Ведь любой ажиотаж благотворен для продаж".Весной ушла из жизни пресс-секретарь Алибасова Людмила Николаева, которая была рядом более четверти века. Теперь у продюсера новый человек отвечает за коммуникацию в СМИ, и, скорее всего, все это шоу – его рук дело. Хотелось громко заявить о себе и заставить все издания писать, говорить про отца группы "На-На". Любой ценой.Ну и наконец, Бари Каримович, как опытный продюсер, знает, что шоу должно продолжаться. Иначе будет скучно. Поэтому и играет в безумного, умирающего, отравленного, брошенного котом. Большой стране на развлечение и забаву. И себе для пиара.