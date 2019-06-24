В ночь на понедельник, 24 июня, полтора миллиона человек посетили главный праздник выпускников Санкт-Петербурга - Алые Паруса.

В ночь на понедельник, 24 июня, полтора миллиона человек посетили главный праздник выпускников Санкт-Петербурга — "Алые паруса".Впервые подобные торжества прошли еще в Ленинграде в конце шестидесятых, напоминает телеканал "Россия 24". Сейчас масштаб празднование больше: огромная сцена, любимые исполнители и, конечно, кульминация — выход в акваторию Невы парусника под алыми парусами. В этом году впервые в церемонии участвовал бриг "Россия", построенный специально к этому дню.Празднование завершилось ярким пиротехническим шоу.