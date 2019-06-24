Певица предстала перед поклонниками
в Instagram блондинкой.
Елена Темникова разочаровала многих подписчиков.
Певица предстала перед поклонниками
в Instagram блондинкой.
Елена Темникова разочаровала многих подписчиков.
Экс-солистка
группы "Serebro" внезапно решила перекраситься в блондинку. Артистка призналась,
что каждое лето мечтала стать светлее, но решилась лишь сейчас.
Многим не понравился новый имидж певицы. Среди
тех, кто не оценил изменения во внешности Елены Темниковой, оказался певец Сергей
Лазарев. К его мнению присоединились многочисленные фанаты исполнительницы.
"Лена, ну нет", "Мне темный больше нравился", "Блонд не ваш цвет", "Брюнеткой
была яркая, сейчас даже глаза не такие выразительные стали", "Пусть это
окажется парик", – выразили своем мнением шокированные фолловеры звезды. Однако
нашлись и те, кому блондинкой кажется красивее, нежели брюнеткой.
Поклонники начали
сравнивать российскую певицу с Мадонной, Мэрилин Монро и Лаймой Вайкуле. Среди
прочих поддержать коллегу решила Сати Казанова. Она написала, что ей все
нравится, а новый имидж Елене Темниковой очень идет. "Отпад. Тебе так идет", "Лен, не слушай всех этих
ноющих, очень круто! Уверена, что многим просто непривычно сразу, потом будут
говорить, что нравится", "Время перемен пришло. На самом деле, очень
красиво", – поддержали ряд подписчиков.