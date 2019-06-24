Певица предстала перед поклонниками в Instagram блондинкой. Елена Темникова разочаровала многих подписчиков.

Певица предстала перед поклонникамив Instagram блондинкой.Елена Темникова разочаровала многих подписчиков.Экс-солисткагруппы "Serebro" внезапно решила перекраситься в блондинку. Артистка призналась,что каждое лето мечтала стать светлее, но решилась лишь сейчас.Многим не понравился новый имидж певицы. Средитех, кто не оценил изменения во внешности Елены Темниковой, оказался певец СергейЛазарев. К его мнению присоединились многочисленные фанаты исполнительницы."Лена, ну нет", "Мне темный больше нравился", "Блонд не ваш цвет", "Брюнеткойбыла яркая, сейчас даже глаза не такие выразительные стали", "Пусть этоокажется парик", – выразили своем мнением шокированные фолловеры звезды. Однаконашлись и те, кому блондинкой кажется красивее, нежели брюнеткой.Поклонники началисравнивать российскую певицу с Мадонной, Мэрилин Монро и Лаймой Вайкуле. Средипрочих поддержать коллегу решила Сати Казанова. Она написала, что ей всенравится, а новый имидж Елене Темниковой очень идет. "Отпад. Тебе так идет", "Лен, не слушай всех этихноющих, очень круто! Уверена, что многим просто непривычно сразу, потом будутговорить, что нравится", "Время перемен пришло. На самом деле, оченькрасиво", – поддержали ряд подписчиков.