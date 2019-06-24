23 июня в Петербурге, на берегах Невы, начинается грандиозное шоу праздника выпускников Алые паруса. Событие традиционно проходит в одну из самых белых ночей года.

23 июня в Петербурге, на берегах Невы, начинается грандиозное шоу праздника выпускников "Алые паруса". Событие традиционно проходит в одну из самых белых ночей года."Алым парусам" — более полувека. Традиция возрождена в 2005 году, а сейчас праздник признан лучшим в Европе и уже один из главных брендов Северной столицы. На красочное шоу мечтают попасть не только вчерашние школьники со всей страны, но и туристы со всего мира.Петербург в эту ночь превосходит по красоте самого себя. Гранитные набережные расцвечивают тысячи прожекторов, строгие берега Невы взрываются огнем пиротехники. Даже небо и без того светлое — белые ночи — вспыхивает. И на улицах северной столицы, и у экранов телевизоров людей в эти часы считают миллионами.А вот найти кадры самых первых "Алых парусов" 1968 года стало настоящей удачей. Без телевизионной трансляции, без голограмм и световых шоу, без многотысячных концертов и без салюта на все небо праздник "Алые паруса" поначалу был простенький, но уже любимый.- Владимир Владимирович, а помните те первые "Алые паруса"? Что в памяти осталось самое яркое?- Если сказать по-честному, я обратил внимание на то, что в городе есть такой праздник, когда уже учился в университете. Один из первых праздников, конечно, помню: ярко, красиво, интересно. Все-таки Петербург — это необычный город. Он возник как результат и символ победы России, ее утверждения на Балтийском море. "Ногою твердой стать при море" — помните эти замечательные строки? Поэтому это и символ победы, и символ надежды на развитие страны в ее новом великом качестве. Я думаю, что и этот праздник примерно имел такое же значение — символ победы одного этапа жизни молодого человека, когда он заканчивает школу, и символ надежды на интересное будущее, — отметил Владимир Путин.- Вот она, новая жизнь.- Да, вступление в новую жизни.Большая Нева, или, как пел Окуджава, "Нева Петровна", принимала "Алые паруса" 10 лет. И вдруг праздник стали сворачивать. За четверть века, когда не было "Алых парусов", успело вырасти несколько поколений выпускников, которые знали о праздники только по рассказам родителей. В 2005 году он вернулся в город на Неве."Я была тогда губернатором, — вспоминает Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации. — У нас есть замечательный банк с красивым названием "Россия" в Санкт-Петербурге, и это социально очень ответственный банк, группа бизнеса. И Юрий Валентинович Ковальчук, председатель совета директоров банка "Россия", пришел и сказал: мы хотим что-то сделать хорошее для города. Хотя они и так очень много делали. И, конечно, у меня глаза загорелись. И вокруг этой идеи мы обсуждали. Саму идею возродить праздник "Алые паруса" предложил президент Владимир Владимирович Путин".Это сегодня уже понятно, где размещать пиротехнику, а где прожекторы и лазерные установки. А в 2005-м опыта проведения таких грандиозных фестивалей в нашей стране еще не было.- Если сравнить с какими-то зарубежными знаковыми праздниками, то вы бы с какими сравнили? И на их фоне что такое "Алые паруса"?- Честно? Ни с какими. Никакие венецианские карнавалы, никакие Рио-де-Жанейро. Послушайте, во-первых, приведите мне пример, где такие декорации вы можете иметь? Такую акваторию и вот такую картину? С точки зрения профессиональной подготовки это высший уровень. Но самое главное не это. Это все-таки те эмоции и чувства, те смыслы, которые передаются этим праздником. Страна находилась в тот период времени в сложном положении. Но, поверьте мне, поражений и побед, их нет в объективной реальности. Они есть только в сознании человека. И если вы в состоянии изменить это сознание внутреннее, в первую очередь для молодого поколения, то оно уже победит. Я абсолютно уверен и говорю, что то, что начал делать Путин в тот период в стране, то, как мы делали "Алые паруса", это, если хотите, мы хотели помочь и ему тоже. То есть это нужно было изменить сознание, в первую очередь молодого поколения. И оно менялось, — подчеркнул Юрий Ковальчук.- Теперь, глядя уже с высоты сегодняшнего дня, мы — победители?- Конечно. Так мы и тогда не были проигравшими. Конечно, победители.Первые же "Алые паруса" 23 июня 2005 года прошли с оглушительным успехом. Стало понятно, что в России создан фестиваль мирового уровня.- Владимир Владимирович, это, конечно же, праздник в первую очередь для выпускников. Что бы вы пожелали этим людям, которые вступают в новую жизнь?- Удачи и счастья.