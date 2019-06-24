Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго в отношении стран Запада до 31 декабря 2020 года. Подобная мера была принята в ответ на антироссийские санкции.

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго в отношении стран Запада до 31 декабря 2020 года. Подобная мера была принята в ответ на антироссийские санкции.Западные страны попытались повлиять на российскую внешнюю политику при помощи экономического давления. В качестве оправданий своим санкциям Евросоюз и США озвучивали бездоказательные обвинения в адрес России. Также Москве ставилось в вину то, что она спасла население Крыма от возможного кровопролития и, в соответствии со всеми международными правилами, поддержала голосование местных жителей о воссоединении.В ответ на враждебные действия запада в 2014 году было введено продовольственное эмбарго. Запрет на поставку коснулся молочных продуктов, рыбы, овощей, фруктов и орехов из стран, поддержавших санкции против России. Действие этого контрудара продлил указ, подписанный Владимиром Путиным 24 июня 2019 года, передает . Согласно документу, российский ответ на санкции будет длиться до 31 декабря 2020 года.Отметим, многие европейские эксперты и политики уже успели заметить, что принимали решение о вводе санкций обладая зачастую искаженной информацией о происходящем. К тому же страны Евросоюза страдают от начатого ими экономического противостояния сильнее, чем Россия."С точки зрения Европейского союза, крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели российским", – рассказывал ранее специальный докладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири. Он выразил уверенность, что существуют более разумные и менее травмирующие международную ситуацию способы решить возникшие разногласия.