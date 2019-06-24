Скандально известный актер Алексей Панин снова отметился в Сети. Однако на сей раз повод оказался печальным.

Скандально известный актер Алексей Панин снова отметился в Сети. Однако на сей раз повод оказался печальным.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алексей Панин опубликовал фотографию известного актера Андрея Харитонова. Сегодня, 24 июня, стало известно о смерти прославленного артиста. "Мы знали что это должно было случится со дня на день, но все равно сижу и пытаюсь это переварить (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – признался Алексей Панин.Актер отметил, что когда-то сотрудничал с Андреем Харитоновым. "Я снимался с ним в первом своем фильме когда мне было 18 лет. Две недели назад, сказал ему что сниму его в своем кино и это будет его последняя роль. Не успел", – печально констатировал скандально известный артист.О смерти 59-летнего Андрея Харитонова сообщил режиссер Виталий Манский в социальной сети Facebook. "Не стало Андрея Харитонова... Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", – написал он. Информацию подтвердила и вдова артиста.В апреле некоторые СМИ сообщили, что врачи поставили Андрею Харитонову страшный диагноз – "рак желудка". Артист перенес шесть операций, но болезнь продолжала прогрессировать. Кроме того, актер на протяжении нескольких лет страдал от алкоголизма. "Я и раньше выпивал, но в какой-то момент организм дал сбой, и я заболел, потому что алкоголизм – я в этом уверен – это болезнь. И "болеть" мне было по кайфу", – рассказывал в интервью Андрей Харитонов.Актер приобрел известность благодаря ролям в таких картинах, как "Жизнь Клима Самгина", "Овод", "Человек-невидимка". Андрей Харитонов также часто выступал в Малом театре и Театре наций.