В матче чемпионата Европы по регби-7 мужская сборная России в Москве обыграла национальную команду Грузии со счетом 14:0 и заняла девятое место по итогам первого этапа.

В матче чемпионата Европы по регби-7 мужская сборная России в Москве обыграла национальную команду Грузии со счетом 14:0 и заняла девятое место по итогам первого этапа.По ходу турнира российские регбисты уступили командам Испании (0:34) и Англии (0:62), а также обыграли все туже Грузию (14:12) и Польшу (34:17).Победителем московского этапа чемпионата стала сборная Франции, которая в финале обыграла Ирландию со счетом 31:26. Третье место заняла сборная Англии. Второй этап соревнования, на котором определится чемпион Европы, пройдет в польском городе Лодзь с 20 по 21 июля.