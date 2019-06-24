Мужская сборная России на предварительном этапе Лиги наций по волейболу не смогла справиться с командой Бразилии. Российские волейболисты оказались слабее во всех трех сетах, уступив сопернику со счетом 17:25, 21:25, 26:28.

Мужская сборная России на предварительном этапе Лиги наций по волейболу не смогла справиться с командой Бразилии. Российские волейболисты оказались слабее во всех трех сетах, уступив сопернику со счетом 17:25, 21:25, 26:28.Встреча между россиянами и бразильцами прошла в Куябе (Бразилия). Лучшими игроками в составе сборной России стали Иван Яковлев и Ильяс Куркаев, набравшие по десять очков.После 12 игр российская команда занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги наций, одержав 9 побед. Бразильцы лидируют в турнире. В их активе 11 побед.