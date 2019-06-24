Известный актер Андрей Харитонов скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщил режиссер Виталий Манский на странице в Facebook.

Известный актер Андрей Харитонов скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщил режиссер Виталий Манский на странице в Facebook.Режиссер выразил соболезнования родственникам и поклонникам артиста. "Не стало Андрея Харитонова... Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", – написал он.Эту информацию позднее подтвердила вдова Андрея Харитонова. Она назвала актера "талантливым и необыкновенно красивым человеком". "Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год", – написала Ольга Смирягина.Актер будет похоронен в Киеве, передает . Точная дата и место прощания станут известны позднее.Андрей Харитонов знаком зрителям благодаря ролям в таких картинах, как "Жизнь Клима Самгина", "Овод", "Человек-невидимка". Актер также часто выступал на сцене Малого театра и Театра наций.Материал дополняется.