Жители расположенного в Туркестанской области Казахстана города Арыс вынуждены были в понедельник с утра спешно покинуть его пределы из-за мощных взрывов на примыкающей воинской части. Очевидцы сняли на видео постапокалиптическую обстановку в 45-тысячном городе.

Жители расположенного в Туркестанской области Казахстана города Арыс вынуждены были в понедельник с утра спешно покинуть его пределы из-за мощных взрывов на примыкающей воинской части. Очевидцы сняли на видео постапокалиптическую обстановку в 45-тысячном городе.Первое сообщение о взрыве поступило около 09:20 по местному времени (06:20 по Москве). На кадрах виден огненный гриб, поднявшийся в небо на добрую сотню метров, взрывной волной от которого повыбивало стекла в близлежащих домах. За первым хлопком последовала целая череда взрывов, и местные жители с документами и вещами первой необходимости бросились прочь из города.Первоначально сообщалось, что за взрывами последовал пожар, однако позже Минобороны Казахстана уточнило, что огонь предшествовал ЧП на складе боеприпасов. По предварительным данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.Сейчас на месте работают более 70 человек и 16 пожарных машин, к поиску людей привлечен кинологический отряд. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.