Российская теннисистка Мария Шарапова поднялась на 80-е место в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации, опубликованного на официальном сайте организации. В ее активе 740 баллов. Ранее россиянка располагалась на 85-й позиции.

Российская теннисистка Мария Шарапова поднялась на 80-е место в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации, опубликованного на официальном сайте организации. В ее активе 740 баллов. Ранее россиянка располагалась на 85-й позиции.А вот лучшая из наших спортсменок Дарья Касаткина потеряла одну строчку рейтинга, опустившись на 30-е место. На ее счету 1790 очков. Возглавляет же рейтинг австралийка Эшли Барти (6540 баллов). За ней расположились японка Наоми Осака (6377), чешка Каролина Плишкова (5685), представительница Нидерландов Кики Бертенс (5425) и Ангелик Кербер из Германии (4685).Россиянки Анастасия Павлюченкова (1185), Екатерина Александрова (1118), Вероника Кудерметова (971), Маргарита Гаспарян (929), Анастасия Потапова (815), Евгения Родина (805), Вера Звонарева (769), Виталия Дьяченко (710) и Анна Блинкова (704) занимают соответственно 45-е, 52-е, 58-е, 61-е, 71-е, 73-е, 77-е, 86-е и 87-е места.