Дмитрий Шепелев на протяжении нескольких лет находится в плохих отношениях с родными своей экс-возлюбленной Жанны Фриске. То и дело разгораются скандалы вокруг самых близких людей покойной певицы.

Дмитрий Шепелев на протяжении нескольких лет находится в плохих отношениях с родными своей экс-возлюбленной Жанны Фриске. То и дело разгораются скандалы вокруг самых близких людей покойной певицы.В середине июня исполнилось четыре года со дня смерти Жанны Фриске. Молодая исполнительница умерла из-за опухоли мозга. Незадолго до смерти певица впервые стала матерью. Она родила сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева. После того, как певица скончалась, прошла череда скандалов: выяснилось, что у родных Жанны плохие отношения с Дмитрием. Якобы тот почти не навещал больную певицу, устроил некий неприятный инцидент прямо на похоронах Фриске. А после ее смерти якобы не дает родственникам видеться с Платоном.Вот и в этом году вышел ряд передач, посвященных Жанне. Главным героем этих ток-шоу стал отец певицы. Владимир Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев запрещает ему видится с внуком Платоном, которому уже исполнилось шесть лет. Более того, он обвинил того в похищении 20 миллионов со счетов своей дочери.В свою очередь, телеведущий выступил с заявлением, что не намерен никому давать отчета о том, что происходит в его личной жизни, не будет отвечать на злобные комментарии в Сети, а также не показывает сына Платона, потому что убежден: тот сам вырастет и решит, хочет он быть публичным человеком или нет.даже свою собаку предпочитает показывать со спины. В новом посте в Instagram он пожаловался на истерики питомца, который боится летать. "Первый полет прошел в общем не плохо, но второй и все следующие были сущим кошмаром: она выла, грызла переноску, лаяла, билась, рвалась на свободу. Пассажиры конечно сочувствующе кивали, но было очевидно, что собачья истерика бесит не меньше, чем младенец, ревущий весь полет (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – рассказал Дмитрий Шепелев.Телеведущий отметил, что никакие уговоры на питомца не действовали, и тогда тот решил обратиться за помощью к специалисту. Ветеринар выписал четвероногому другу специальное средство. "Всего лишь следовало за час до вылета дать собаке лекарство. Так я и поступил: прибыл в аэропорт, прошел регистрацию, сдал багаж, влил в пасть спасительную жидкость и ровно в этот момент прозвучало объявление: рейс задерживается на три часа. Надо ли объяснять, что когда мы взошли на борт собачка была супер-свежа", – констатировал телеведущий.