Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за бытовой ссоры с его пассией. Еще в четверг Джонсон был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера, а сейчас, по данным опросов, его разрыв с Джереми Хантом резко сократился.

Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за бытовой ссоры с его пассией. Еще в четверг Джонсон был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера, а сейчас, по данным опросов, его разрыв с Джереми Хантом резко сократился.В политике скандалы не редкость, но главный претендент на пост британского премьер-министра Борис Джонсон такого явно не ожидал. В ночь на пятницу его соседи по дому вызвали полицию из-за того, что 55-летний Джонсон и его 31-летняя подруга Кэрри Сеймондс слишком громко выясняли отношения. Молодая женщина ругала политика, в том числе и за то, что он пролил вино на ее диван.Сеймондс услышала, как Джонсона обвиняют в том, что тот пролил красное вино на диван: "Тебя просто не беспокоит ничего, потому что ты избалованный. Тебя не беспокоят деньги или что-либо еще".Прибывшие на место происшествия полицейские убедились в том, что никто не пострадал и уехали. Но соседи по лестничной площадке не поленились сделать аудиозапись конфликта между Джонсоном и его девушкой, и даже передали ее в газету "Гардиан", симпатизирующую оппозиционным лейбористам.Сосед сказал: "Был слышен звук бьющихся тарелок. Я слышал пару очень громких выкриков, я уверен, что это была Кэрри, и она крикнула "выметайся" множество раз. Она повторяла "выметайся из моей квартиры", и он не говорил "нет".Для Джонсона это серьезный удар. Пока он на голову опережает своего соперника — министра иностранных дел Джереми Ханта. Но выбирать нового лидера и главу правительства будут все члены консервативной партии, среди которых уже нашлись моралисты. На первой же встрече с региональной ячейкой в Бирмингеме личные проблемы политика стали делом общественным. Джонсон как мог уворачивался от ответа."Я не думаю, что люди собрались здесь, чтобы интересоваться подобными вещами, — сказал он. — Я думаю, что они хотят услышать о моих планах на будущее для партии и для страны".Окрыленный неудачами конкурента Джереми Хант не упустил возможности нанести тщательно выверенный по словам удар."Я не думаю, что британская общественность хочет дискуссии о личной жизни людей. Они хотят обсуждения конституционного кризиса, в котором находится страна из-за Brexit, люди хотят знать, кто будет премьер министром, который поедет в Брюссель и добьется лучшей сделки", — заявил Хант.Рейтинг оскандалившегося политика пошел вниз. В воскресенье вечером у дома, где он живет, возникла акция протеста. Газеты пестрят рассказами о том, какой у Джонсона буйный нрав, и перечисляют его бывших любовниц, рассуждая о моральной неустойчивости потенциального премьера. Его супруга Марина Виллер в прошлом году ушла после 25 лет брака. В резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит политик собирался въехать с новой спутницей, и бытовая склока на этом пути была явно неуместной.Окончательные результаты выборов нового лидера консерваторы обещают объявить через месяц. Джонсон прекрасно осведомлен о том, что в истории этой партии есть своего рода проклятие фаворитов: тот, кто сразу вырывался вперед, очень редко достигал заветной цели. Так что эмоции ему придется сдержать, хотя бы на ближайшие четыре недели.