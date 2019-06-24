Злоумышленники потребовали у водителя остановить машину, после чего, угрожая предметами, похожими на пистолет и нож, похитили у него денежные средства и мобильные телефоны...

«Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ТиНАО задержали одного из подозреваемых в совершении разбойного нападения на водителя такси», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального отдела полиции с заявлением о разбойном нападении обратился водитель службы такси. Потерпевший рассказал, что на территории поселения Мосрентген к нему в машину сели двое неизвестных мужчин, которых необходимо было отвезти на Профсоюзную улицу города Москвы. Проехав буквально несколько минут, злоумышленники потребовали у водителя остановить машину, после чего, угрожая предметами, похожими на пистолет и нож, похитили у него денежные средства и мобильные телефоны. Совершив нападение, они скрылись с похищенным имуществом в неизвестном направлении. Материальный ущерб составил около 21 тысячи рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники столичной полиции задержали одного из подозреваемых. Им оказался 27-летний приезжий. Установлено, что похищенное имущество он успел сбыть, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников противоправного деяния и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Сотрудники УВД по ТиНАО просят всех, кто пострадал от действий злоумышленника, позвонить по телефонам: (495) 850-13-20 или в службу «02» (с мобильного телефона – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79