В понедельник США намерены объявить о введении нового пакета санкций против Ирана. Якобы, это станет ответом на то, что на прошлой неделе Тегеран сбил американский беспилотник, хотя иранские военные сделали это после того, как США нарушили воздушное пространство Ирана.

В понедельник США намерены объявить о введении нового пакета санкций против Ирана. Якобы, это станет ответом на то, что на прошлой неделе Тегеран сбил американский беспилотник, хотя иранские военные сделали это после того, как США нарушили воздушное пространство Ирана.В Вашингтоне же уверяют, что беспилотник сбили над Ормузским проливом в международном пространстве. В Белом доме добавили, что продолжают обвинять Иран в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе, хотя надежных доказательств до сих пор не представили, напоминает телеканал "Россия 24".Президент Трамп заявил, что пока не намерен наносить удар по Тегерану. Он заверил, что Вашингтону война не нужна, но и обладать ядерным оружием Соединенные Штаты Ирану не позволят."Я не хочу войны, это все фейковые новости. Дело совсем не в нефти. Весь вопрос в том, что Иран не может обладать ядерным оружием. Они же им воспользуются! США не могут этого допустить. Я заявляю, что у Ирана не будет ядерного оружия", — подчеркнул глава американской администрации.