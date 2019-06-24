Злоумышленник, придя в квартиру к потерпевшей, достал предмет, похожий на пистолет, и, угрожая, забрал коробку с волосами, после чего скрылся. Ущерб составил 450 тысяч рублей...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮВАО задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от 26-летней девушки. Потерпевшая рассказала, что разместила в Интернете объявление о продаже волос. Спустя несколько дней ей позвонил неизвестный и договорился о встрече. Придя в квартиру, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и, угрожая, забрал коробку с волосами, после чего скрылся. Ущерб составил 450 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Воронежской области. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний мужчина. Установлено, что похищенное злоумышленник успел продать, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание возможного соучастника данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18