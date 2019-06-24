Житель Омска лишился правой руки при попытке покормить содержащегося в вольере медведя. В настоящее время 46-летний мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Житель Омска лишился правой руки при попытке покормить содержащегося в вольере медведя. В настоящее время 46-летний мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.Описанные события произошли утром 23 июня в частном доме на Барабинской улице, владельцу которой пострадавший часто помогал по хозяйству. На сей раз он был нетрезв и, воспользовавшись тем, что работодатель отошел, направился к вольеру с косолапым — последнего использовали в качестве сторожевой собаки. Позабыв о мерах предосторожности, мужчина переступил порог клетки и тут же был атакован.Хозяин хищника с трудом вырвал пострадавшего из лап зверя, после чего наложил ему жгут и самостоятельно отвез в больницу. У мужчины, как рассказал NGS55.ru хирург, была полностью откушена правая рука.В настоящее время он остается в реанимации в тяжелом состоянии.