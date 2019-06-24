Филипп Киркоров заставил краснеть поклонников. Новый клип
короля – Стеснение пропало – едва тянет на троечку. Творчество
артиста пошло по наклонной, считают эксперты.
Филипп Киркоров заставил краснеть поклонников. Новый клип
"короля" – "Стеснение пропало" – едва тянет на "троечку". Творчество
артиста пошло по наклонной, считают эксперты.
Шквал критики обрушился на новый клип ,
когда в Сети появился только его тизер. И полная версия впечатления нисколько
не улучшила – ничего хорошего о творении короля поп-сцены сказать нельзя.
"Клип на троечку. Даже как-то неудобно за
"короля". После успеха "Цвет настроения синий" все как-то
пошло вкривь и вкось. С "Ибицей" был откровенный провал. То, что он в
своем новом творении разделся – меня это совершенно не задевает. А вот то, что
он пиарит, на мой вкус, весьма посредственные пельмени, это действительно
зашквар", – прокомментировал новое творение короля поп-сцены эксперт
Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Ну и тема алкоголя как всегда звучит. Водка с
огурчиком в кадре. Но выпить за успех клипа почему-то не тянет.
Потому что никакого успеха, увы, нет", – заключил эксперт.
Напомним, после выхода тизера клипа "Стеснение
пропало" творчество поп-короля сравнили с тяжелыми наркотиками.
Комментаторы отметили, что сознание зрителей еще не отошло от "Ибицы"
– предыдущего хита Киркорова – а он уже дает народу очередную дозу.