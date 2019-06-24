Филипп Киркоров заставил краснеть поклонников. Новый клип короля – Стеснение пропало – едва тянет на троечку. Творчество артиста пошло по наклонной, считают эксперты.

Филипп Киркоров заставил краснеть поклонников. Новый клип"короля" – "Стеснение пропало" – едва тянет на "троечку". Творчествоартиста пошло по наклонной, считают эксперты.Шквал критики обрушился на новый клип ,когда в Сети появился только его тизер. И полная версия впечатления нискольконе улучшила – ничего хорошего о творении короля поп-сцены сказать нельзя."Клип на троечку. Даже как-то неудобно за"короля". После успеха "Цвет настроения синий" все как-топошло вкривь и вкось. С "Ибицей" был откровенный провал. То, что он всвоем новом творении разделся – меня это совершенно не задевает. А вот то, чтоон пиарит, на мой вкус, весьма посредственные пельмени, это действительнозашквар", – прокомментировал новое творение короля поп-сцены экспертСовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян."Ну и тема алкоголя как всегда звучит. Водка согурчиком в кадре. Но выпить за успех клипа почему-то не тянет.Потому что никакого успеха, увы, нет", – заключил эксперт.Напомним, после выхода тизера клипа "Стеснениепропало" творчество поп-короля сравнили с тяжелыми наркотиками.Комментаторы отметили, что сознание зрителей еще не отошло от "Ибицы"– предыдущего хита Киркорова – а он уже дает народу очередную дозу.