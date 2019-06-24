Услуга заключалась в причинении вреда здоровью одному из знакомых злоумышленника путем перелома обеих ног и колена за вознаграждение в размере 1 млн рублей...

«Следствием УВД по СВАО окончено производством уголовное дело о покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное по найму и мошенничество на сумму 32 млн рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что фигурант уголовного дела, имея умысел на причинение тяжкого вреда здоровью, вступил в контакт с одним из граждан и попросил его об оказании услуги. Услуга заключалась в причинении вреда здоровью одному из знакомых злоумышленника путем перелома обеих ног и колена за вознаграждение в размере 1 млн рублей.Исполнителем данного заказа была произведена постановочная видеозапись, где он якобы наносит повреждения мужчине, которая в дальнейшем была продемонстрирована заказчику.Также злоумышленник совершил два эпизода мошенничества в особо крупном размере, где попытался похитить 32 миллиона рублей, однако свой противоправный умысел не довел до конца, так как был задержан сотрудниками полиции. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фигурантом уголовного дела оказался 50-летний москвич. Ему предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ст. 30 УК РФ, ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53