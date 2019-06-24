Во встрече приняли участие представители администрации и других силовых ведомств.

В рамках комплексной профилактической операции подросток сотрудники ОМВД России по Судогодскому району во взаимодействии с коллегами из других силовых ведомств и представителями администрации встретились с ребятами, отдыхающими в загородном оздоровительном лагере «Факел». Встреча прошла в формате беседы. В процессе общения стражи порядка затронули сразу несколько важных тем.Мальчишкам и девчонкам напомнили о важных правилах безопасного поведения на водоемах и правилах дорожного движения. Особое внимание было уделено необходимости сохранять бдительность при общении в интернете и в случае обнаружения бесхозных предметов.В ходе беседы полицейские ответили на вопросы ребят об несовершеннолетних за совершение противоправных поступков.