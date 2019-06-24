Новая дорога позволит жителям существенно сокращать путь

Новая дорога позволит жителям существенно сокращать путьВо Владимире начали строить дорогу от улицы Фестивальной до Суздальского проспекта. Сейчас их разделяют буквально несколько сотен метров, но транспортную доступность к жилым домам обеспечивает только километровый «крюк» со стороны улицы Соколова-Соколёнка.Продление тупикового участка позволит жителям многоквартирных домов напрямую выезжать на Суздальский проспект и обратно. Стоит отметить, что дорогу постараются сделать в сжатые сроки. Кроме того, с завершением работ строители взамен спиленных деревьев высадят новые растения вдоль Фестивальной улицы.