Юлия Волкова – бывшая участница культового дуэта Тату – исполнила зажигательный танец на улице Нью-Йорка. Партнером певицы выступил знаменитый голый ковбой.

Юлия Волкова – бывшая участница культового дуэта "Тату"– исполнила зажигательный танец на улице Нью-Йорка. Партнером певицы выступилзнаменитый "голый ковбой".Юлию Волкову захватила музыка "голого ковбоя" -знаменитого уличного музыканта с Таймс Сквер. Бывшая "татушка"пустилась в пляс, а когда песня была спета, артисты поцеловались.Юлия Волкова сопроводила пост в Instagram строчкойиз песни группы "Тату": "Я продолжаю простые движения".Ролик комментируют преимущественно иностранцы, которые восхищаются номером висполнении "двух легенд", как назвал героев видео один из поклонников, пишет