Юлия Волкова – бывшая участница культового дуэта Тату
– исполнила зажигательный танец на улице Нью-Йорка. Партнером певицы выступил
знаменитый голый ковбой.
Юлия Волкова – бывшая участница культового дуэта "Тату"
– исполнила зажигательный танец на улице Нью-Йорка. Партнером певицы выступил
знаменитый "голый ковбой".
Юлию Волкову захватила музыка "голого ковбоя" -
знаменитого уличного музыканта с Таймс Сквер. Бывшая "татушка"
пустилась в пляс, а когда песня была спета, артисты поцеловались.
Юлия Волкова сопроводила пост в Instagram строчкой
из песни группы "Тату": "Я продолжаю простые движения".
Ролик комментируют преимущественно иностранцы, которые восхищаются номером в
исполнении "двух легенд", как назвал героев видео один из поклонников, пишет