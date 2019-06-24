Милена Безбородова устроила концерт на лобном месте. Девушка захлебывалась в слезах, пытаясь отстоять свою позицию.

Милена Безбородова устроила концерт на лобном месте. Девушка захлебывалась в слезах, пытаясь отстоять свою позицию.В Сети появился анонс нового выпуска проекта "Дом-2". Милена обвиняет своего избранника Алексея Безуса в том, что она не получает в отношениях с ним позитивных эмоций.Молодой человек ей на это возмущенно отвечает, что все это он ей давал. Он регулярно устраивал романтические свидания, постоянно целовал и даже приносил ей завтраки.После этого она обвинила его в том, что он часто уходил в туалет с телефоном. "Ну можно в перерывах между твоими истериками покакать сходить?!", – с иронией спросила Милену Ксения Бородина.После этого Безбородова окончательно взорвалась. она подскочила и заявила, что приняла решение покинуть проект. Участники начали издеваться над девушкой. "Нет! Милена, не уходи!", – кричали они ей вдогонку, громко смеясь.