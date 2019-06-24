Дистанцию по городу Владимиру вместе с марафонцами бежали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД.

23 июня участники сверхмарафона «Дети против наркотиков! Я выбираю спорт!» прибыли во Владимир.На Театральной площади древнего города ребят встретили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области. Вместе с марафонцами полицейские пробежали по центральной улице города, поддерживая общий лозунг: «Спорту – ДА! Наркотикам – НЕТ!».В самом сердце города, на Соборной площади, была организована встреча марафонцев.Обращаясь к спортсменам, представители регионального УМВД и городской администрации отметили важность мероприятия, цель которого – пропаганда здорового образа жизни и отказ от пагубных зависимостей. Всем участникам марафона пожелали побед и успехов, а также вручили памятные подарки.Ребята, в свою очередь, поблагодарили за теплый приём и познавательную экскурсию по городу.Уже через несколько дней в Москве состоится финиш легкоатлетического сверхмарафона.