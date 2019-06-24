Растет напряженность украинских политиков, которые ожидают, что Россия вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы в качестве полноправного члена. Все провокации Киева, судя по всему, не принесли никакого результата.

Растет напряженность украинских политиков, которые ожидают, что Россия вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы в качестве полноправного члена. Все провокации Киева, судя по всему, не принесли никакого результата.Во время очередного заседания ПАСЕ в Страсбурге была отбита наглая антироссийская провокация. Европейским депутатам предлагали провести внеочередные дебаты, тема которых обозначалась весьма тенденциозно и звучала следующим образом: "Положить конец российскому шантажу: просьба к Комитету министров привлечь Россию к ответственности за неуплату членских взносов".Делегаты отказались обсуждать эту тему. Также они отклонили предложение о проведении срочных дебатов о расследовании катастрофы пассажирского Boeing рейса MH17, разбившегося в Донбасе. Украинские делегаты, которые, судя по всему, своей задачей на международных площадках видят не успех своей страны, а максимальное осложнение жизни российских представителей, подобными результатами оказались крайне недовольны.При этом депутаты с антироссийскими настроениями явно оказались в меньшинстве. "Рекордная численность членов ПАСЕ в зале", – на своей странице в Facebook призналась глава украинской делегации Ирина Геращенко. При этом рассчитывать на иностранную помощь Киеву приходится от представителей всего двух стран."Украинская делегация, вместе с британцами и грузинами, начинают борьбу против возвращения российской делегации", – подчеркнула Ирина Геращенко. Она добавила, что на стороне Москвы даже глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Глава украинской делегации вынуждена признать, что они оказались в меньшинстве. "Зал, европейцы, откровенно подыгрывают российскому лобби", – пожаловалась она.Примечательно, что утром 24 июня посетителям зала заседаний ПАСЕ раздавали листовки, в которых обличались "главные лица российской пропаганды". В них содержались фотографии и сведения о журналистах Маргарите Симоньян, Ольги Скабеевой, Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева. Неизвестно, чего авторы этой бумаги хотели добиться, однако склонить депутатов ПАСЕ на сторону противников России таким демагогическим приемом у них не вышло.