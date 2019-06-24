Обеспеченность школ учителями, меры социальной поддержки педагогов, снижение бюрократической нагрузки – эти и многие другие темы обсуждали в рамках больших парламентских слушаний в Госдуме. В нижней палате собрались сотни учителей из разных уголков страны. Вместе с министром просвещения Ольгой Васильевой, главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым и депутатами Госдумы они обсудили совершенствование отечественной системы образования.

Обеспеченность школ учителями, меры социальной поддержки педагогов, снижение бюрократической нагрузки – эти и многие другие темы обсуждали в рамках больших парламентских слушаний в Госдуме. В нижней палате собрались сотни учителей из разных уголков страны. Вместе с министром просвещения Ольгой Васильевой, главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым и депутатами Госдумы они обсудили совершенствование отечественной системы образования.Повысить качество образованияВ больших парламентских слушаниях приняли участие учителя,эксперты, представители общественный организаций и региональных органов власти.Всего – около 700 человек, большинство из них – педагоги. Зал пленарныхзаседаний нижней палаты не смог вместить всех желающих, отметил спикер ГосдумыВячеслав Володин. "Поэтому в Малом зале на прямой связи с нами ещенаходятся наши коллеги", – отметил председатель нижней палаты.Первой с докладом выступила министр просвещения России ОльгаВасильева. Она напомнила, что национальный проект "Образование", нареализацию которого запланировано почти 800 миллиардов рублей, предполагаетвхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования ивоспитанию гармоничной личности.Это возможно достичь путем повышения качества образовательного процесса, уверена министр. "Без духовного проводника, которым является учитель, унас ничего не получится", – подчеркнула руководитель ведомства.Уход от бюрократической волокитыПо ее мнению, необходимо снижать количество отчетной работыдля учителей. Забюрократизированность – одна из основных проблем современнойотечественной школы, указала Васильева. "Множественные инстанции, социальныеслужбы, налоговые, МЧС с настоятельными рекомендациями проводить определенныемероприятия все с требованием обязательных отчетов", – отметила она.Вместо огромной массы документов в школе должны остатьсятолько четыре, уверена Васильева: рабочая программа по предмету,календарно-тематическое планирование, электронный журнал и электронный дневник.Глава Министерства просвещения рассказала, что в этом году в рамках развитияцифровой образовательный среды подготовлен перечень документов, вносимый толькоодин раз.С предложениями по дебюрократизации выступил зампред комитета по образованию Олег Смолин. По данным комитета, каждая школа заполняет в год более 300 отчетов по 12 тысячам показателей. Необходимо, чтобы у школ было не больше одной проверки в год, уверен парламентарий.Кадры решают всеЗатронула Васильева и проблему кадрового обеспечения российских школ. Министрпосетовала, что в профессию после вузов идут мало выпускников.В настоящеевремя почти 40% учителей в общеобразовательных учреждениях – старше 50 лет,подчеркнула глава ведомства. "Молодые учителя просто боятся идти в школу",– посетовала она.В чем причина нехватки молодых кадров в школах? По словам Васильевой, начинающих учителей отпугивает большое количество отчетности и неопределенность с зарплатой. Нехватка практики также влияет на решение молодого педагога, предположила министр. Она напомнила, что из всего курса обучения на практику уделяется только 50 часов. "Конечно, это недопустимо и с этим нужно что‑то делать", – сказала глава Министерства просвещения.Нехватка кадров приводит к тому, что учителя читают предметы не по своему профилю. В сельских школах таких педагогов – 21,5%, в городах – 12,8%. В большинстве случаев это приводит к снижению качества образования, посетовала Васильева.Защитить малокомплектные школыНе менее важная проблема – обеспечение баланса между городскими, сельскими и малокомплектными школами. Васильева убеждена: если школа закрывается – жизнь на селе прекращается. "Школа – это социокультурный центр", – подчеркнул министр.Задача обеспечения малокомплектных школ всем необходимым недолжна ложиться исключительно на плечи регионов, отметил спикер ГосдумыВячеслав Володин. Он подчеркнул, что финансовые возможности у субъектов Федерации разные.Председатель нижней палаты напомнил, что в России 13регионов-доноров, которые могут самостоятельно обеспечить малокомплектныешколы. Остальные субъекты получают поддержку из федерального бюджета."Получится, что расходы на малокомплектные школы Минфин будет относить кнецелевым", – указал спикер Госдумы.В соответствии с поручениями президента было бы правильноподготовить нормативную базу, которую необходимо принять на уровнеправительства, сказал Володин. "Тогда будут единые подходы, и, что самоеглавное, дети и малокомплектные школы, в которых эти дети учатся, непострадают", – уверен парламентарий.Кроме того, спикер указал на низкий уровень зарплат вмалокомплектных школах. Володин призвал Министерство просвещения определитьконцепцию, которую депутаты будут обсуждать при принятии бюджета на следующийгод.Обеспечить школы горячим питаниемВ ходе выступления министра представители учительскогосообщества задали ей ряд вопросов. Они подняли тему зарплат в школах, развитияцифрового образования, обеспечения школ горячим питанием.Как минимум, полноценное, сбалансированное горячее питаниедолжно быть обеспечено в начальной школе, подчеркнул Вячеслав Володин.Соответствующий законопроект подготовлен руководителями думский фракций, оннаходится на изучении в правительстве, уточнил парламентарий.В свою очередь зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолинозвучил предложение о разработке специального общероссийского проекта поукреплению здоровья подрастающего поколения. "Мы активно поддерживаем активнопредложение по законопроекту о горячем питании для наших школьников. Здесьрешающую роль должен сыграть федеральный бюджет", – сказал законодатель.Место для дискуссийПроведение парламентских слушаний по обсуждению наиболее важных и актуальных проблем стало одной из "фишек" в работе Госдумы седьмого созыва.В ходе сегодняшнего мероприятия глава Рособрнадзора Сергей Кравцов предложил отдельно провести слушания по воспитательной работе. Возглавляемое им ведомство почти каждый месяц получает от детского омбудсмена Анны Кузнецовой письма с просьбой проверить воспитательную работу в общеобразовательных учреждениях. "Зачастую эта работа проводится формально", – констатировал чиновник.В них принимают участие не только депутаты, но и членыправительства, а также все заинтересованные лица, в том числе простые граждане.Нижняя палата широко обсуждала вопросы реновации ветхого жилья, помощиобманутым дольщикам, развития цифровой экономики, диверсификацииоборонно-промышленного комплекса и прочее.