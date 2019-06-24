Обеспеченность школ учителями, меры социальной поддержки педагогов, снижение бюрократической нагрузки – эти и многие другие темы обсуждали в рамках больших парламентских слушаний в Госдуме. В нижней палате собрались сотни учителей из разных уголков страны. Вместе с министром просвещения Ольгой Васильевой, главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым и депутатами Госдумы они обсудили совершенствование отечественной системы образования.
Обеспеченность школ учителями, меры социальной поддержки педагогов, снижение бюрократической нагрузки – эти и многие другие темы обсуждали в рамках больших парламентских слушаний в Госдуме. В нижней палате собрались сотни учителей из разных уголков страны. Вместе с министром просвещения Ольгой Васильевой, главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым и депутатами Госдумы они обсудили совершенствование отечественной системы образования.
Повысить качество образования
В больших парламентских слушаниях приняли участие учителя,
эксперты, представители общественный организаций и региональных органов власти.
Всего – около 700 человек, большинство из них – педагоги. Зал пленарных
заседаний нижней палаты не смог вместить всех желающих, отметил спикер Госдумы
Вячеслав Володин. "Поэтому в Малом зале на прямой связи с нами еще
находятся наши коллеги", – отметил председатель нижней палаты.
Первой с докладом выступила министр просвещения России Ольга
Васильева. Она напомнила, что национальный проект "Образование", на
реализацию которого запланировано почти 800 миллиардов рублей, предполагает
вхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования и
воспитанию гармоничной личности.
Это возможно достичь путем повышения качества образовательного процесса, уверена министр. "Без духовного проводника, которым является учитель, у
нас ничего не получится", – подчеркнула руководитель ведомства.
Уход от бюрократической волокиты
По ее мнению, необходимо снижать количество отчетной работы
для учителей. Забюрократизированность – одна из основных проблем современной
отечественной школы, указала Васильева. "Множественные инстанции, социальные
службы, налоговые, МЧС с настоятельными рекомендациями проводить определенные
мероприятия все с требованием обязательных отчетов", – отметила она.
Вместо огромной массы документов в школе должны остаться
только четыре, уверена Васильева: рабочая программа по предмету,
календарно-тематическое планирование, электронный журнал и электронный дневник.
Глава Министерства просвещения рассказала, что в этом году в рамках развития
цифровой образовательный среды подготовлен перечень документов, вносимый только
один раз.
С предложениями по дебюрократизации выступил зампред комитета по образованию Олег Смолин. По данным комитета, каждая школа заполняет в год более 300 отчетов по 12 тысячам показателей. Необходимо, чтобы у школ было не больше одной проверки в год, уверен парламентарий.
Кадры решают все
Затронула Васильева и проблему кадрового обеспечения российских школ. Министр
посетовала, что в профессию после вузов идут мало выпускников.
В настоящее
время почти 40% учителей в общеобразовательных учреждениях – старше 50 лет,
подчеркнула глава ведомства. "Молодые учителя просто боятся идти в школу",
– посетовала она.
В чем причина нехватки молодых кадров в школах? По словам Васильевой, начинающих учителей отпугивает большое количество отчетности и неопределенность с зарплатой. Нехватка практики также влияет на решение молодого педагога, предположила министр. Она напомнила, что из всего курса обучения на практику уделяется только 50 часов. "Конечно, это недопустимо и с этим нужно что‑то делать", – сказала глава Министерства просвещения.
Нехватка кадров приводит к тому, что учителя читают предметы не по своему профилю. В сельских школах таких педагогов – 21,5%, в городах – 12,8%. В большинстве случаев это приводит к снижению качества образования, посетовала Васильева.
Защитить малокомплектные школы
Не менее важная проблема – обеспечение баланса между городскими, сельскими и малокомплектными школами. Васильева убеждена: если школа закрывается – жизнь на селе прекращается. "Школа – это социокультурный центр", – подчеркнул министр.
Задача обеспечения малокомплектных школ всем необходимым не
должна ложиться исключительно на плечи регионов, отметил спикер Госдумы
Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что финансовые возможности у субъектов Федерации разные.
Председатель нижней палаты напомнил, что в России 13
регионов-доноров, которые могут самостоятельно обеспечить малокомплектные
школы. Остальные субъекты получают поддержку из федерального бюджета.
"Получится, что расходы на малокомплектные школы Минфин будет относить к
нецелевым", – указал спикер Госдумы.
В соответствии с поручениями президента было бы правильно
подготовить нормативную базу, которую необходимо принять на уровне
правительства, сказал Володин. "Тогда будут единые подходы, и, что самое
главное, дети и малокомплектные школы, в которых эти дети учатся, не
пострадают", – уверен парламентарий.
Кроме того, спикер указал на низкий уровень зарплат в
малокомплектных школах. Володин призвал Министерство просвещения определить
концепцию, которую депутаты будут обсуждать при принятии бюджета на следующий
год.
Обеспечить школы горячим питанием
В ходе выступления министра представители учительского
сообщества задали ей ряд вопросов. Они подняли тему зарплат в школах, развития
цифрового образования, обеспечения школ горячим питанием.
Как минимум, полноценное, сбалансированное горячее питание
должно быть обеспечено в начальной школе, подчеркнул Вячеслав Володин.
Соответствующий законопроект подготовлен руководителями думский фракций, он
находится на изучении в правительстве, уточнил парламентарий.
В свою очередь зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин
озвучил предложение о разработке специального общероссийского проекта по
укреплению здоровья подрастающего поколения. "Мы активно поддерживаем активно
предложение по законопроекту о горячем питании для наших школьников. Здесь
решающую роль должен сыграть федеральный бюджет", – сказал законодатель.
Место для дискуссий
Проведение парламентских слушаний по обсуждению наиболее важных и актуальных проблем стало одной из "фишек" в работе Госдумы седьмого созыва.
В ходе сегодняшнего мероприятия глава Рособрнадзора Сергей Кравцов предложил отдельно провести слушания по воспитательной работе. Возглавляемое им ведомство почти каждый месяц получает от детского омбудсмена Анны Кузнецовой письма с просьбой проверить воспитательную работу в общеобразовательных учреждениях. "Зачастую эта работа проводится формально", – констатировал чиновник.
В них принимают участие не только депутаты, но и члены
правительства, а также все заинтересованные лица, в том числе простые граждане.
Нижняя палата широко обсуждала вопросы реновации ветхого жилья, помощи
обманутым дольщикам, развития цифровой экономики, диверсификации
оборонно-промышленного комплекса и прочее.