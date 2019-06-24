Особое внимание стражи порядка уделили беседам с подростками.

С наступлением теплого времени года велосипед стал одним из любимых средств передвижения гусевчан. В целях профилактики велосипедных краж, сотрудники по делам несовершеннолетних, Госавтоинспекции и участковые уполномоченные полиции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели беседы с владельцами велосипедов.Листовки, содержащие элементарные правила по сохранению своего двухколесного транспортного средства, стражи порядка вручали гражданам и размещали на информационных стендах в подъездов домов.Сотрудники полиции обратились к гражданам с просьбой бережно и внимательно относиться к сохранности своего имущества. Жителей микрорайонов проинформировали о соблюдении мер сохранности двухколесных транспортных средств, о необходимости пристегивать велосипед специальным защитным замком даже на время кратковременного отсутствия.Кроме этого, стражи правопорядка обратили внимание родителей на необходимость проведения разъяснительных бесед с детьми о сохранности средств передвижения.Особое внимание участковые уполномоченные уделили беседам с подростками. Дети нередко становятся жертвами краж, так как не осознают в полной мере последствия халатного отношения к своему транспорту. Ребята узнали несколько простых приемов, которыми следует воспользоваться, если требуется оставить велосипед без присмотра на непродолжительный срок. И о том, что следует предпринять, чтобы облегчить опознание украденного велосипеда.