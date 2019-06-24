Прокуратура провела проверку на придомовых территориях

Прокуратура провела проверку на придомовых территорияхПрокуратура провела проверку реализации программы «Формирование современной городской среды».Специалисты ведомства выяснили, что в Кольчугино в 2018 благоустраивали дворовые территории, устанавливали детские и спортивные площадки, а также облагораживали парк около Дворца культуры.При осмотре объектов прокуратура установила, что песочницы, карусели, скамейки во дворах многоэтажек имеют повреждения, слабую фиксацию элементов конструкций.В адрес администрации Кольчугинского района и муниципального бюджетного учреждения Кольчугино «Центр культуры, молодёжной политики и туризма» внесены представления, акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.