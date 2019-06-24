В отношении 2 должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях

В отношении 2 должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушенияхПрокуратура провела проверки в детских лагерях Кольчугинского района.Специалисты ведомства выяснили, что в оздоровительном лагере «Дубки» в спальных комнатах панельного 2-этажного корпуса порваны москитные сетки на окнах, входы на территорию лагеря, спальные корпуса, игровые и туалеты не оборудовали знаком о запрете курения. В столовой лагеря, которая считается помещением с повышенным риском распространения возбудителей инфекций, нет ультрафиолетовой бактерицидной установки.Директору лагеря объявили предостережение о недопущении нарушения закона.Кроме того, прокуратура проверила школы района, на базе которых летом функционируют лагеря с дневным пребыванием детей. В аптечках для оказания первой помощи нашли лекарственные средства с истекшим сроком годности, на территории отсутствовали знаки о запрете курения, В туалетах не оказалось ветоши для вытирания рук.При проведении проверок выявили и нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей: отсутствие надлежащей маркировки и использование тары с несоответствующей маркировкой, нарушение температурного режима хранения продуктов, обнаружены испорченные продукты.В отношении 2 должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.