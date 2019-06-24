24.06.2019

2019-06-24 14:50:19

В подмосковной школе выдают аттестаты по гороскопу

В одном из учебных заведений Красногорска выпускникам выдают аттестаты, руководствуясь их знаком зодиака. Об этом рассказала мать одного из учащихся.



Женщина отметила, что документ об образовании скоро получат выпускники, которые родились под знаком зодиака Рак. После этого аттестат получат Львы, Девы, Весы и так далее, подчеркивает агентство .