Малышка отдыхала на пляже вместе с бабушкой

Малышка отдыхала на пляже вместе с бабушкойРегиональный СледКом проводит доследственную проверку по факту гибели маленького ребёнка.22 июня в населённом пункте Александровского района 4-летняя девочка под присмотром 42-летней бабушки играла на берегу пруда, расположенного между частными домовладениями. Женщина отдыхала на импровизированном пляже, а внучка сидела в воде на берегу.Бабушка отвлекла внимание от девочки, которая упала в воду. Мужчина, также отдыхавший на водоёме, достал ребёнка из воды. На личном автомобиле ребёнка повезли навстречу вызванной «скорой помощи». Спасти жизнь малышки не удалось, врачи констатировали смерть девочки.Пострадавшая малышка воспитывалась в полной хорошей семье.Водоём, используемый местными жителями для отдыха, предположительно был противопожарным прудом. Граждане облагородили территорию, оборудовали пляж, поддерживали там чистоту и порядок.Расследование продолжается.