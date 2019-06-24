Трагедия
произошла с уроженкой России Аллой Аушевой. Переехавшая в Соединенные Штаты
девушка служили в местной Нацгвардии.
Трагедия
произошла с уроженкой России Аллой Аушевой. Переехавшая в Соединенные Штаты
девушка служили в местной Нацгвардии.
ЧП случилось
в Нью-Йорке. Вместе с россиянкой в доме на Стейтен-Айленде обнаружили тела ее
двух детей — мальчиков в возрасте двух и трех лет.
По подозрению в жестокой расправе
задержан 36-летний отец детей Шейн Уокер, сообщает New
York Post. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как он в спешке покидает дом Аллы
Аушевой и бежит в автомобиль. Полицейские полагают, что мужчина на момент
преступления находился в нетрезвом состоянии.
Мужчину, который служит в ВВС США, задержали, когда тот шел по шоссе с
мобильным телефоном и удостоверением личности Аушевой в руках. Ему предъявили
обвинения в убийстве, непредумышленном убийстве, поджоге и незаконном владении
оружием.
По
предварительным данным, уроженка России погибла от смертельного удара,
нанесенного по голове. Детей обнаружили мертвыми в ванне.
Примечательно,
что ранее
в полицию США уже поступала информацию о том, что Уолкер практиковал домашнее
насилие. Так, в декабре 2018 года он был задержан за то, что ударил Аушеву.
"Мы находимся на ранней стадии расследования, которое сейчас
продолжается. Медицинский эксперт установит причину смерти, однако мы
рассматриваем это как дело об убийстве", – отметили в правоохранительных органах
США.