Трагедия произошла с уроженкой России Аллой Аушевой. Переехавшая в Соединенные Штаты девушка служили в местной Нацгвардии.

Трагедияпроизошла с уроженкой России Аллой Аушевой. Переехавшая в Соединенные Штатыдевушка служили в местной Нацгвардии.ЧП случилосьв Нью-Йорке. Вместе с россиянкой в доме на Стейтен-Айленде обнаружили тела еедвух детей — мальчиков в возрасте двух и трех лет.По подозрению в жестокой расправезадержан 36-летний отец детей Шейн Уокер, сообщает NewYork Post. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как он в спешке покидает дом АллыАушевой и бежит в автомобиль. Полицейские полагают, что мужчина на моментпреступления находился в нетрезвом состоянии.Мужчину, который служит в ВВС США, задержали, когда тот шел по шоссе смобильным телефоном и удостоверением личности Аушевой в руках. Ему предъявилиобвинения в убийстве, непредумышленном убийстве, поджоге и незаконном владенииоружием.Попредварительным данным, уроженка России погибла от смертельного удара,нанесенного по голове. Детей обнаружили мертвыми в ванне.Примечательно,что ранеев полицию США уже поступала информацию о том, что Уолкер практиковал домашнеенасилие. Так, в декабре 2018 года он был задержан за то, что ударил Аушеву."Мы находимся на ранней стадии расследования, которое сейчаспродолжается. Медицинский эксперт установит причину смерти, однако мырассматриваем это как дело об убийстве", – отметили в правоохранительных органахСША.