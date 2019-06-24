Александр Березовой рассказал о необходимости бережного обращения с паспортом гражданина Российской Федерации, а также о новых правах и обязанностях...

Торжественная церемония вручения паспортов состоялось в отделе МВД России по району Бибирево. В мероприятии приняли участие врио начальника территориального отдела майор полиции Александр Березовой и начальник ОВМ подполковник полиции Алексей Бетин.Семеро четырнадцатилетних подростков стали обладателями главных в жизни документов - паспортов. В начале мероприятия Александр Березовой рассказал о необходимости бережного обращения с паспортом гражданина Российской Федерации, а также о новых правах и обязанностях. Алексей Бетин отметил, что получение паспорта – первый шаг во взрослую жизнь. Именно с этого момента гражданину даются многие права, однако одновременно возлагаются и обязанности.Также в этот день паспорта получила семейная пара иностранных граждан, которые накануне приняли Присягу гражданина Российской Федерации. Поддержать супругов прибыли их родные и близкие. В завершении мероприятия мужчина поздравил присутствующих ребят и добавил, что он очень гордится тем, что стал гражданином Российской Федерации.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29