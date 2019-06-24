В минувшее воскресенье в приморском Уссурийске возник крупный пожар на местном рынке: огнем была охвачена площадь 2,2 тысячи квадратных метров.

В минувшее воскресенье в приморском Уссурийске возник крупный пожар на местном рынке: огнем была охвачена площадь 2,2 тысячи квадратных метров.Возгорание удалось ликвидировать лишь к вечеру. Пострадавших нет. На кадрах с места ЧП, опубликованных местными СМИ, видно, как пылают крыши павильонов. При тушении огня были задействованы 77 человек личного состава и 20 единиц техники, передает РИА Новости.