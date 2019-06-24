Злоумышленница, используя удобный момент и зная, где у пожилого мужчины хранятся деньги, похитила их и скрылась в неизвестном направлении...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Вешняки задержали 47-летнюю жительницу Московской области по подозрению в краже денежных средств у пенсионера.В полицию обратился 84-летний мужчина, проживающий на лице Молдагуловой. Он сообщил, что у него из квартиры пропали денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 47-летняя жительница Московской области, которая работала у пенсионера сиделкой.Установлено, что злоумышленница, используя удобный момент и зная, где у пожилого мужчины хранятся деньги, похитила их и скрылась в неизвестном направлении. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73