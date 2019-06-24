В Вологодской области 19-летняя девушка погибла, когда пыталась спасти тонущего на озере ребенка. Трагедия произошла на озере Кубенское 21 июня.

В Вологодской области 19-летняя девушка погибла, когда пыталась спасти тонущего на озере ребенка. Трагедия произошла на озере Кубенское 21 июня.Как сообщается на официальном сайте СУСК РФ по региону, девушка проводила время с семьей знакомого. Когда в канале, прорытом к озеру от деревни Алексино, стал тонуть ребенок, она помогала его спасти, но сама не выплыла. По этому факту проводится доследственная проверка.По данным РИА Новости, погибшая девушка была студенткой Института истории и филологии Вологодского госуниверситета.