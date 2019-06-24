Ущерб составил 4 тысячи рублей

Ущерб составил 4 тысячи рублейВ начале июня в отдел полиции в Юрьев-Польском районе обратился 40-летний житель одного из местных сёл, рассказавший, что у него украли прицепное устройство от тракторной телеги. Ущерб составил 4 тысячи рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранители установили личность подозреваемых, ими оказались 18-летние односельчане потерпевшего.Злоумышленники, увидев телегу на территории гаражного массива, украли элементы от неё, которые потом сдали в пункт приёма лома.В отношении юношей возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.