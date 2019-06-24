Фигуранты похитили прицепное устройство от тракторной телеги.

В начале июня в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 40-летний житель одного из местных сел, сообщивший, что обнаружил пропажу прицепного устройства от тракторной телеги. Ущерб заявитель оценил в 4 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили подозреваемых, 18-летних односельчан потерпевшего.Установлено, что злоумышленники, увидев телегу на территории гаражного массива, похитили элементы от неё, которые впоследствии сдали в пункт приема лома.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признака преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемых к совершению иных имущественных преступлений.