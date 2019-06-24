Выплаты могут достигать 66 тысяч рублей

Выплаты могут достигать 66 тысяч рублейСписок получателей денег по соцконтракту во Владимирской области могут расширить. Глава региона Владимир Сипягин внёс в ЗакСобрание проект изменений в закон «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области».Соцконтракт — это единовременная мера поддержки. В нашей области максимальная сумма выплаты по нему может достигать 66 тысяч рублей. Деньги разрешается потратить на поиск новой работы, прохождение профподготовки, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства или устранение последствий пожаров и других стихийных явлений.С начала 2020 года такую помощь предлагают предоставлять малоимущим семьям, имеющим среднедушевой доход, который не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума (по итогам 1-го квартала 2019 года) для трудоспособного населения составляет 11 тысяч 123 рубля, для пенсионеров – 8 тысяч 613 рублей, для детей – 10 тысяч 209 рублей.По прогнозам обладминистрации, правом получить социальную помощь на основании соцконтракта смогут воспользоваться ещё порядка 150 малоимущих семей.